Начинаются выплаты компенсаций за приобретение стройматериалов жителям Карелии

Центр социальной работы Карелии принял положительные решения по первым 27 заявкам жителей республики на получение компенсаций расходов, связанных с покупкой стройматериалов для ИЖС.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

«На сегодняшний день принято 92 заявления, по 27 из них уже принято положительное решение», — говорится в сообщении.

Направить заявление и документы для предоставления выплаты можно в электронном виде через личный кабинет на интерактивном портале министерства.

Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тысяч рублей, а остальным — по 50 тысяч.