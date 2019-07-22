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Новости. Общество
16:01, 22 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Надел амуницию, соединил лямки, лёг на лестницу, сделал движение, а танк не шелохнулся"

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Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.

Предприниматель Вадим Маркелов на своей странице в соцсети рассказал, с какими трудностями столкнулись организаторы соревнований по силовому экстриму, который прошел в Петрозаводске 20 июля.

"По танку. Пригнали ночью. Мэрия в последний момент изменила маршрут, и нам пришлось трейлер загонять задом, протискиваясь между ларьками, но все обошлось. Утром решили втихую проверить нашу затею. Вячеслав Максюта, - а это могучий человек, за ним закреплены рекорды Гиннеса, - попробовал качнуть танк. Надел амуницию, соединил все лямки, лёг на лестницу, сделал движение, а танк не шелохнулся. Встал и спрашивает меня: Вы его с тормозов сняли? Конечно, сняли. Так он у нас, на динамометре, показал 2 тонны, ещё в воинской части. Ну максимум, на коротком рычаге, атлет такого уровня может взять 600-700 кг, но не 2 тонны. Начали по ходу мастерить упряжку на троих, благо мы перестраховались и все необходимое было заранее приготовлено. Ну, результат вы знаете.

Сейчас мировой рекорд в заявку подан. Перемещение танка Т80, тремя атлетами, на один метр, за одну минуту. С танком провозились, и соревнования затянули. Вместо 3,5 часов, соревнования шли 6 часов, но никто не ушёл, и накал страстей был до самого конца".

Подробнее читайте здесь.

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