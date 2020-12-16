"Надень маску, посещая общественные места"

В преддверии нашего любимого праздника мы все хотим порадовать своих родных и близких подарками, сюрпризами, хотим совершить хотя бы маленькое чудо. Всех наш ждет такая долгожданная новогодняя суета!

Как сделать выбор подарков безопасным? Не забывать носить маску в общественных местах!

"ТРК ЛОТОС PLAZA" заботится о своих гостях и с каждым днем старается сделать подготовку к любимому празднику еще безопаснее и комфортнее. Именно поэтому мы ввели новые меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, а именно сотрудники службы безопасности снабжены специальными табличками, на всех этажах ТРК работают сотрудники контроля соблюдения масочного режима.

Напоминаем, что сегодня каждый должен соблюдать "масочный режим" в общественных местах. Это мера профилактики для снижения риска распространения инфекционных заболеваний.

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