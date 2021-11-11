Надетые спросонья чужие джинсы толкнули жителя Карелии на преступление

В Сегеже мужчина ночью надел джинсы приятеля и обокрал его квартиру, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества у местного жителя. Обстоятельства происшествия установили сотрудники уголовного розыска.

Двое приятелей отправились на дачу копать картошку. Вечером это событие решено было отпраздновать. Впоследствии хозяин дачи крепко уснул, а его товарища что-то разбудило посреди ночи. Второпях пытаясь покинуть загородный дом, тот перепутал одежду и надел джинсы приятеля. Вскоре в одном из карманов обнаружились ключи — так 44-летний сегежанин проник в городскую квартиру 53-летнего знакомого и без всякого разрешения забрал оттуда 5 тысяч рублей, а также электро- и бензопилу.

Когда владелец имущества обнаружил, что из квартиры пропали деньги и имущество стоимостью свыше 10 тысяч рублей, он заподозрил в краже недавнего помощника. Младший товарищ деньги вернул, но отрицал, что незаконно завладел инструментами. Владельцу ничего не оставалось как обратиться в полицию.