890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Пенсионная реформа в действии: вместе со всякими льготами приятель "попал" на миллион" 1
Сегодня 15:44
Задержан петрозаводчанин, месяц державший в страхе микрорайон города 4
Сегодня 09:33
Более 72 тыс. жителей Карелии смогут получать повышенные выплаты 4
Сегодня 10:00
Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске 4
Сегодня 16:08

Надежда Бабкина пережила роман с известным певцом

Новости. Общество
19:40, 31 Января 2020
фото: © facebook.com/ngbabkina
Загрузка...

В Сети появилась информация о том, что у Надежды Бабкиной якобы были любовные отношения с Александром Розенбаумом.

"У меня было ощущение, что оба мы очень спешим. Мы поглощали каждую секунду, наполняли себя чем-то новым, необыкновенным, важным", – цитируют "Дни.Ру" Надежду Бабкину со ссылкой на один из киевских таблоидов.

Певица уточнила, что с предметом своей страсти виделась часто, несмотря на гастроли. Они мчались навстречу друг другу, периодически совершая совершенно безумные, по словам артистки, поступки. "Допустим, выступаем в одном городе. Он говорит: "Если она выходит в розовом, я концерт не работаю". А зал битком. Ну что – я выхожу в розовом. Ко мне бегут устроители: "Надя! Мы тебя умоляем". – "В чем дело?" – спрашиваю. "Как? Он же сказал, что не будет работать, если ты выйдешь в розовом". Я огрызаюсь, и абсолютно все вместе с ним летят в тартарары!" – рассказала певица.

А однажды Надежда Бабкина даже самостоятельно удалила зуб предмету своей страсти. "Он ходил, ныл, а идти к докторам боялся, хотя сам бывший врач: "Надь, говорит, я знаю, ты сможешь…" Выпил стакан водки, я ему зуб раскачала и вырвала", – цитирует исполнительницу "Экспресс газета". Вероятно, именно на основании этих слов Надежды Бабкиной издание и сделало вывод о том, что артистка встречалась с Александром Розенбаумом, который, как известно, когда-то был практикующим медиком.

Их отношения будто бы продолжались два года, и за это время певец буквально измучил ее своей ревностью. "Один раз я провожала его на вокзале. Идем в билетную кассу и загадываем: если ему попадется 13-й вагон, 13-е место, он мне напишет романс. С утра в моей квартире раздался телефонный звонок, и он пробасил в трубку: "Ну, слушай..." Теперь я его пою со сцены", – сообщила артистка.

В разговоре с Юлией Меньшовой Надежда Бабкина отметила, что это была "удивительная история". При этом подчеркнула, что не строила никаких иллюзий на их счет и даже не мечтала о долгих, серьезных отношениях. "Это был какой-то эмоциональный всплеск, который активизировал мое творчество... Расстались легко, но переживали – я, во всяком случае – очень долго", – призналась Надежда Бабкина.

После расставания они несколько лет не разговаривали. Когда встречались на мероприятиях, обходили друг друга стороной. Лишь спустя время оба смогли переступить через прошлое и снова начали общаться. Теперь уже как друзья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-31 19:43:59
Глубоко пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 6
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 9
Сегодня 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
Сегодня 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
Сегодня 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»