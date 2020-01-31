Надежда Бабкина пережила роман с известным певцом

В Сети появилась информация о том, что у Надежды Бабкиной якобы были любовные отношения с Александром Розенбаумом.

"У меня было ощущение, что оба мы очень спешим. Мы поглощали каждую секунду, наполняли себя чем-то новым, необыкновенным, важным", – цитируют "Дни.Ру" Надежду Бабкину со ссылкой на один из киевских таблоидов.

Певица уточнила, что с предметом своей страсти виделась часто, несмотря на гастроли. Они мчались навстречу друг другу, периодически совершая совершенно безумные, по словам артистки, поступки. "Допустим, выступаем в одном городе. Он говорит: "Если она выходит в розовом, я концерт не работаю". А зал битком. Ну что – я выхожу в розовом. Ко мне бегут устроители: "Надя! Мы тебя умоляем". – "В чем дело?" – спрашиваю. "Как? Он же сказал, что не будет работать, если ты выйдешь в розовом". Я огрызаюсь, и абсолютно все вместе с ним летят в тартарары!" – рассказала певица.

А однажды Надежда Бабкина даже самостоятельно удалила зуб предмету своей страсти. "Он ходил, ныл, а идти к докторам боялся, хотя сам бывший врач: "Надь, говорит, я знаю, ты сможешь…" Выпил стакан водки, я ему зуб раскачала и вырвала", – цитирует исполнительницу "Экспресс газета". Вероятно, именно на основании этих слов Надежды Бабкиной издание и сделало вывод о том, что артистка встречалась с Александром Розенбаумом, который, как известно, когда-то был практикующим медиком.

Их отношения будто бы продолжались два года, и за это время певец буквально измучил ее своей ревностью. "Один раз я провожала его на вокзале. Идем в билетную кассу и загадываем: если ему попадется 13-й вагон, 13-е место, он мне напишет романс. С утра в моей квартире раздался телефонный звонок, и он пробасил в трубку: "Ну, слушай..." Теперь я его пою со сцены", – сообщила артистка.

В разговоре с Юлией Меньшовой Надежда Бабкина отметила, что это была "удивительная история". При этом подчеркнула, что не строила никаких иллюзий на их счет и даже не мечтала о долгих, серьезных отношениях. "Это был какой-то эмоциональный всплеск, который активизировал мое творчество... Расстались легко, но переживали – я, во всяком случае – очень долго", – призналась Надежда Бабкина.

После расставания они несколько лет не разговаривали. Когда встречались на мероприятиях, обходили друг друга стороной. Лишь спустя время оба смогли переступить через прошлое и снова начали общаться. Теперь уже как друзья.