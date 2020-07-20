Надежное электроснабжение пришло в отдаленный микрорайон Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поблагодарила энергетиков за выполненную модернизацию сетей в районе Сулажгорского Кирпичного Завода.

По сообщению администрации города, в районе СКЗ завершена реконструкция воздушной линии с полной заменой опор как высоковольтной, так и низковольтной ЛЭП. Кроме того, смонтирована отдельная линия, снабжающая электроэнергией дошкольные группы СОШ №32 напрямую с подстанции независимо от иных потребителей района. Эти мероприятия позволили существенно увеличить надежность электроснабжения и дошкольного объединения, и многоквартирных жилых домов по улицам Дружбы, Кирпичная, Подсочная. По просьбе жителей СКЗ установлены также светильники уличного освещения вдоль территории детского сада.

Глава карельской столицы подчеркнула важность выполненных мероприятий для дошкольного учреждения и вручила Благодарственные письма сотрудникам предприятия АО "ОРЭС-Петрозаводск".

"В масштабах городского хозяйства для нас это очень большое событие, нам важен любой район города. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - сказала Ирина Мирошник.

В этом году АО "ОРЭС-Петрозаводск" совместно с МУП "Петрозаводские энергетические системы" в рамках реализации ежегодного Плана по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации электрических сетей заменят более 4 км высоковольтных кабельных линий в разных районах города.

В частности, замена кабельной линии вдоль переулка Гончарова позволит повысить надежность электроснабжения Перевалки. Работы в районе Поморского и Сердобольского проездов положительно скажутся на качественном электроснабжении МКД в этой части Кукковки. Замена двух линий в районе улиц Черняховского, Фрунзе, Островского повысит надежность электроснабжения как частных, так и многоквартирных домов этого квадрата, а также Республиканского онкологического диспансера. Работы между улицами Гоголя и Горького положительно скажутся на электроснабжении близлежащих МКД. Замена кабельной линии в районе пресечения улицы Варламова и Правды улучшит надежность электроснабжения жилых домов на улицах Варламова-Калинина, а также здания МЧС на улице Правды.

Новая кабельная линия в районе пересечения улиц Луначарского-Чернышевского повысит надежность электроснабжения как двухэтажных жилых домов этой части Зареки, так и социальных объектов: Державинского лицея и средней школы № 8. А замена кабеля между бульваром Интернационалистов и Липецким проездом существенно снизит аварийность в данном районе Древлянки.

Кроме всего прочего, ОРЭС-Петрозаводск в этом году устанавливает и подключает две новые трансформаторные подстанции на Старой Кукковке и в Соломенном. Это разгрузит существующие сети в частном секторе. До конца года в Сулажгоре и на Старой Кукковке планируется заменить в общей сложности более 100 опор и проложить около 4 км самонесущего изолированного провода.

При этом, предприятие продолжает в рамках производственной программы осуществлять текущие и капитальные ремонты воздушных и кабельных ЛЭП, кабельных шкафов, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В частности, завершается капитальный ремонт трансформатора 63МВт 110/10кВ на фидерной подстанции предприятия в районе проезда Тидена, от которой запитаны помимо многочисленных жилых кварталов Кукковки также Президентское Кадетское училище и Республиканский Перинатальный центр. Отдельное внимание ОРЭС-Петрозаводск уделяет развивающимся районам города на Кукковке-III и в районе ул. Университетской, где предприятие продолжает строительство новых сетей и подключение новых потребителей, отметили в мэрии.