Надежность клиентов банки проверят по кредитным историям их родственников

Более десяти российских банков начали тестировать сервис по оценке заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников.

Как выяснил РБК, разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются.

Банк направляет в бюро кредитных историй данные о претенденте на кредит, а бюро смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке.

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика. Сейчас система содержит сведения о почти 60 млн граждан.

В чем разработчики видят несовершенство данной системы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".