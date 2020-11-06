Награду "за заслуги перед жителями" получил глава представительства Карелии в Москве

Руководитель официального представительства Карелии при президенте России Владимир Тимофеев награжден медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"За высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями", - говорится в документе.

Ранее в интервью ИА "Республика" Тимофеев объяснил, что он "помогает республике получить то, что она хочет".

"Решение многих вопросов завязано на федеральный центр: много программ, субсидий, субвенций, идущих из Москвы. Чтобы Карелия получила эти деньги, глава республики пишет, например, российскому министру письмо: «Прошу поддержать…» Министр пишет своему заместителю резолюцию: «Проработать, поддержать…» И бумаги начинают ходить по Москве… Они могут перемещаться три дня, а могут — месяцами. Моя задача — на месте, в столице, используя свои связи, помогать этим документам двигаться быстрее. Иными словами, я помогаю республике получить то, что она хочет", - сказал руководитель представительства.