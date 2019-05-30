Находчивая петрозаводчанка доукомплектовала пустую съемную квартиру крадеными вещами

В Петрозаводске девушка сняла две квартиры и вынесла из одной вещи, чтобы доукомплектовать другую, сообщили в МВД Карелии.

В середине мая в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что из его квартиры было похищено имущество. Он сдал квартиру на сутки девушке, а когда она съехала, владелец недосчитался домашнего текстиля.

Оперативники отдела полиции в Петрозаводске установили подозреваемую: 20-летнюю судимую жительницу карельской столицы. Она перевела 3 рублей владельцу квартиры, которую сняла на сутки. В этот же день она заключила договор на аренду уже другой квартиры, сроком на месяц.

Проснувшись на следующий день, она вывезла из чужой снятой на сутки квартиры имущество на 8 700 рублей. В числе прочего девушка похитила одежду, занавески, подушки, матрас, комплекты постельного белья. Она пояснила, что в новой арендованной на месяц квартире текстиль отсутствует, поэтому она и решила его похитить.

Подозреваемая созналась в содеянном и добровольно выдала похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело.