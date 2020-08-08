Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Карелии

В Прионежском районе инспекторы ДПС задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники ГИБДД в Прионежском раоне остановили автомобиль Mazda6. При поверке документов выяснилось, что водитель – 34-летний мужчина находится в федеральном розыске.

Нарушитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены материалы по статьям 12.7 ч.2 КоАП РФ и ст. 264 УК РФ. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку, а сам нарушитель дожидается решения суда.