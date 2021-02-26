Находивший в розыске за мошенничество, уснул в церкви и был задержан в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске мужчину, находившегося в розыске по подозрению в мошенничестве - его нашли спящим в церкви.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из Крестовоздвиженского собора Петрозаводска. Причиной тревоги стал гражданин, уснувший в храме. Прибывшая на место группа задержания обнаружила в церкви нетрезвого 30-летнего мужчину с синяком под глазом и сбитыми костяшками рук.

Полицейские выяснили, что он находится розыске по подозрению в причастности к мошенничеству с причинением крупного ущерба.



На место прибыл руководитель следственного подразделения районного отдела полиции, где расследовалось уголовное дело, и вручил гражданину обвинительное заключение.



Кроме того, обвиняемому грозит административное наказание за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.