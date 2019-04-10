Находившийся на условном заключении житель Петрозаводска зарезал брата

В Петрозаводске мужчина обвиняется в убийстве родного брата, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, утром 8 апреля 34-летний житель Петрозаводска после распития спиртного в одном из городских общежитий поссорился с братом и пару раз ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемый, ранее условно осужденный за умышленное тяжкое преступление, взят под стражу.