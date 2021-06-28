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Найден возможный источник зловония, беспокоящий жителей целого микрорайона в Петрозаводске

Новости. Общество
13:45, 29 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются работы по устранению неприятного запаха на Ключевой, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска рассказал в соцсетях о совместной работе с ПКС над решением многолетней проблемы с запахом в микрорайоне Ключевая.

«Мы приблизительно определили период усиления этого запаха — 2013–2014 годы. Ареал распространения со временем увеличился. Обращения приходят в разное время с разных сторон района. На прошлой неделе провели „следственный эксперимент“ с дымовой шашкой над канализационно-очистными сооружениями. Данные еще анализируют специалисты. Но уже сейчас можно сделать вывод, что КОСы не имеют прямого отношения к запаху на Ключевой», — пишет на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

По словам мэра, пока, по предварительным данным, источники находится где-то в брошенных канализационных сетях. Но эта версия требует доработки.

«Специалисты „ПКС“ восстановили по временному варианту линию Нового Сайнаволока. Речь идет о бесхозном участке сетей, где были обнаружены стоки. Сейчас излив нечистот на поверхность предотвращен. Требуются ещё дополнительные работы по восстановлению основной линии канализации в нормативное состояние», — отметил глава Петрозаводска.

Власти Петрозаводска намерены вместе с ПКС обследовать территорию бывшего «Авангарда», где также есть брошенные сети.

«Еще одна проблема — воровство крышек люков. Несколько обнаруженных колодцев в очередной раз закрыли. Совместно с „ПКС“ рассматриваем возможность использования деревянных щитов для использования в лесном массиве от Гвардейской до Сайнаволока», — пишет Владимир Любарский.

Ранее Владимир Любарский выезжал по сигналу от горожан в микрорайон Ключевая, где учуяли специфический запах.

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Комментарии

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Изя
2021-06-29 14:55:26
Свистят ))) РКС надо смотреть , всё ли у них ладно ))) кир . так ведь ???))
Petrovich
2021-06-29 14:52:47
HOW KNOW ?
кир
2021-06-29 14:35:58
Брошенные участки сетей, бесхозные сети, отсутствие крышек , - это в цифровом веке, - с негодованием воскликнул кот.
Leopol'd
2021-06-29 14:17:06
Это не те ли сети, что несколько лет назад коммунальщики пытались "навесить" Маркелову? Не получилось, так они ничего и не сделали. Гниют помаленьку.
Ромчик
2021-06-29 14:09:03
"Приблизительно 2013-2014 годы"? Что 7 лет уже "нюхают"?
Воровство крышек!?! Представить такое в Финляндии ? Так воруют почему? От нищеты ведь!? Или от "скуки"?
Bob
2021-06-29 15:07:43
Ромчик, Почему украл? Так от нищеты, Почему убил? Так от нищеты. Охренительное оправдание.
Человек, который смог упереть люк в состоянии эти же деньги заработать честным трудом, только зачем? Украл, сдал в металлолом, деньги пропил. Потому и нищета.
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