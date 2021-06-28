Найден возможный источник зловония, беспокоящий жителей целого микрорайона в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжаются работы по устранению неприятного запаха на Ключевой, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска рассказал в соцсетях о совместной работе с ПКС над решением многолетней проблемы с запахом в микрорайоне Ключевая.

«Мы приблизительно определили период усиления этого запаха — 2013–2014 годы. Ареал распространения со временем увеличился. Обращения приходят в разное время с разных сторон района. На прошлой неделе провели „следственный эксперимент“ с дымовой шашкой над канализационно-очистными сооружениями. Данные еще анализируют специалисты. Но уже сейчас можно сделать вывод, что КОСы не имеют прямого отношения к запаху на Ключевой», — пишет на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

По словам мэра, пока, по предварительным данным, источники находится где-то в брошенных канализационных сетях. Но эта версия требует доработки.

«Специалисты „ПКС“ восстановили по временному варианту линию Нового Сайнаволока. Речь идет о бесхозном участке сетей, где были обнаружены стоки. Сейчас излив нечистот на поверхность предотвращен. Требуются ещё дополнительные работы по восстановлению основной линии канализации в нормативное состояние», — отметил глава Петрозаводска.

Власти Петрозаводска намерены вместе с ПКС обследовать территорию бывшего «Авангарда», где также есть брошенные сети.

«Еще одна проблема — воровство крышек люков. Несколько обнаруженных колодцев в очередной раз закрыли. Совместно с „ПКС“ рассматриваем возможность использования деревянных щитов для использования в лесном массиве от Гвардейской до Сайнаволока», — пишет Владимир Любарский.

Ранее Владимир Любарский выезжал по сигналу от горожан в микрорайон Ключевая, где учуяли специфический запах.