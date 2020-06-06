Найдена 14-летняя девочка, которая пропала в Петрозаводске 2 июня

Пропавшая несовершеннолетняя девочка найдена живой.

Как сообщили родственники пропавшей девочки-подростка в комментариях паблика "Доброспас", несовершеннолетняя найдена живой. Все хорошо.

Напомним, 14-летняя девочка пропала 2 июня в Петрозаводске. Вечером она ушла из дому и не вернулась. Были предположения, что она могла уехать в Санкт-Петербург на попутках.

Розыск девочки проводила полиция. Следственный комитет Карелии начал доследственную проверку.

В результате все закончилось благополучно.