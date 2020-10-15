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Найдено новое лекарство от коронавируса

Новости. Общество
21:05, 16 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Ученые из Гонконгского университета выяснили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с COVID-19.

Речь идет о ранитидина висмута цитрате (RBC), который испытали на хомяках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

В результате эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.

Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром – другим потенциальным препаратом против коронавируса.

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