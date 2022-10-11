Найдены останки 590 воинов, 417 из них захоронено: в Карелии провели закрытие «Вахты Памяти-2022»

У мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» провели закрытие «Вахты Памяти-2022».

Как сообщил на своей странице в соцсети миниср образования и спорта Карелии Роман Голубев, 26 ноября в Петрозаводске провели закрытие «Вахты Памяти-2022».

«Вместе с федеральными и республиканскими коллегами, командирами и бойцами поисковых отрядов, жителями и гостями Карелии почтили память погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны», - рассказал Роман Голубев.

Работа в этом году, по словам министра образования, проведена огромная: по предварительным данным найдены останки 590 воинов, 417 из них захоронено, установлены имена 14. Состоялись межрегиональные вахты в Карелии, например, в Лоухском, Суоярвском и Муезерском районах.

«Наши поисковики также выезжали в другие регионы для передачи личных вещей, найденных в ходе сезона. А сегодня мы передали землю с места подвига и захоронения разведчика Александра Фонягина в музей Боевой Славы его родной школы в Медвежьегорске», сообщил руководитель Минобраза.

Завершилось закрытие «Вахты Памяти-2022» координационным советом поисковых объединений Карелии, на котором обсудили планы на следующий, юбилейный год: Поисковому движению России исполнится 10 лет!

Кроме того, были вручены заслуженные награды лучшим поисковикам прошедшего сезона.