Накануне Дня Победы власти Карелии установили зону охраны у братской могилы в поселке Янишполе

В зоне охраны запрещено капитальное строительство, размещение торговых рядов и мусорных контейнеров.

Накануне Дня Победы правительство Карелии установило зону охраны братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, которая находится у клуба в поселке Янишполе Кондопожского района. Братская могила относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Как отмечается в правительственном постановлении, на территории охранной зоны запрещено капитальное строительство и размещение некапитальных сооружений, в том числе – нестационарных торговых объектов. Кроме того, у братской могилы нельзя устанавливать контейнеры для сбора отходов и рекламные конструкции.