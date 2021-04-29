Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии выбрали лучшего воспитателя года 1
29.04.2021 18:20
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО) 8
29.04.2021 16:23
Три столкнувшиеся машины устроили «пробку» на дороге в Петрозаводске (ФОТО) 3
29.04.2021 17:52
Продукты из Карелии начали продавать в фирменном магазине в Санкт-Петербурге 3
29.04.2021 15:51
Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем
29.04.2021 21:30
Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники 12
29.04.2021 16:54

Накануне Дня Победы власти Карелии установили зону охраны у братской могилы в поселке Янишполе

Новости. Общество
11:44, 30 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов/ИА Республика
Загрузка...

В зоне охраны запрещено капитальное строительство, размещение торговых рядов и мусорных контейнеров.

Накануне Дня Победы правительство Карелии установило зону охраны братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, которая находится у клуба в поселке Янишполе Кондопожского района. Братская могила относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Как отмечается в правительственном постановлении, на территории охранной зоны запрещено капитальное строительство и размещение некапитальных сооружений, в том числе – нестационарных торговых объектов. Кроме того, у братской могилы нельзя устанавливать контейнеры для сбора отходов и рекламные конструкции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
23.04.2021, 13:31
Путин согласился сделать длинные выходные в мае
23.04.2021, 08:05
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Аналитика

Сегодня 09:12
Политкухня
«В выборах участвовать не планировала» 11
В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить».
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 9
28.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»