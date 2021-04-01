Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Три человека скончались от коронавируса в районных больницах Карелии
Сегодня 09:38
Парфенчиков рассказал о желающих бесплатно получить "арктические гектары" в Карелии 5
Сегодня 10:15
Проезд закроют на двух улицах Петрозаводска из-за строительства дороги 2
Сегодня 07:15
Врач предупредил о болезнях, развивающихся при отсутствии интима 2
01.04.2021 23:30
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях
Новое
Сегодня 16:08
Асфальт провалился рядом с новым микрорайоном Петрозаводска (ФОТО) 8
Сегодня 06:40
Городской суд Петрозаводска возобновил рассмотрение "дела Дмитриева" 15
Сегодня 10:47
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
Сегодня 12:43

Накануне выборов в Законодательное собрание Карелии депутаты-"единороссы" решили пресекать незаконную агитацию в Интернете

Новости. Политика
16:18, 02 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В карельский парламент внесен проект поправок в региональное выборное законодательство.

Инициаторами этого законопроекта выступили члены парламентской фракции "Единой России" Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов. Едва ли не самая значимая из их поправок касается незаконной предвыборной агитации в Интернете, а точнее – полномочий Центральной избирательной комиссии Карелии по борьбе с такой агитацией. Депутаты-"единороссы" предложили наделить республиканский Центризбирком правом обращаться в Роскомнадзор с "представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах".

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-02 17:48:42
Местечковая возня. Вообще пофиг, ничего не решают .
zanoza
2021-04-02 16:58:10
Будут гнобить оппонентов даже в интернете, если смогут :)
Off
2021-04-02 16:44:44
Шандаловича уберите, с его рекламой, себя !!!
Изя
2021-04-02 16:53:35
Off, так куда его уберёшь . Едроса в дверь , так он в форточку залезет )))
Off
2021-04-02 17:20:22
Изя, Они считаю себя над законом . Шандаловичи . Лопаткины ,Кузичевы ,Андроновы ( это парень , до этого был в СПР и проклинал едроссов ) . ...хотят без мыла влезть в парламент . Надо прокатить .
Тётя Мотя
2021-04-02 16:34:39
Никчемное шебуршение ради собственного пиара накануне выборов, за денежки ЗС РК.
врунофф
2021-04-02 16:25:06
Даже внешне неприятна. Пролезла в заксобрание на теме сунских партизан .
Изя
2021-04-02 16:43:00
врунофф, на личности не переходи . держи себя в руках )))
Изя
2021-04-02 16:36:04
врунофф, Шо то зачастила Аннушка в Столице , уж не перед посадкой ли ??? Примета такая есть )) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Аналитика

Сегодня 16:28
Обществоведение
Дом для "батончиков"
Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях
Сегодня 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
01.04.2021 12:00
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
29.03.2021 12:03
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»