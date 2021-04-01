Накануне выборов в Законодательное собрание Карелии депутаты-"единороссы" решили пресекать незаконную агитацию в Интернете

В карельский парламент внесен проект поправок в региональное выборное законодательство.

Инициаторами этого законопроекта выступили члены парламентской фракции "Единой России" Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов. Едва ли не самая значимая из их поправок касается незаконной предвыборной агитации в Интернете, а точнее – полномочий Центральной избирательной комиссии Карелии по борьбе с такой агитацией. Депутаты-"единороссы" предложили наделить республиканский Центризбирком правом обращаться в Роскомнадзор с "представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах".

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