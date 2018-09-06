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Новости. Общество
10:46, 06 Сентября 2018

Наказана компания, сорвавшая сроки сноса домов в Петрозаводске

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Антимонопольная служба поддержала позицию администрации Петрозаводска – сорвавшая сроки сноса аварийных домов компания включена в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает мэрия.

Контракт между муниципальным учреждением "Служба заказчика" и ООО "Изумруд", в соответствии с которым подрядчик обязался снести шесть расселенных зданий, был заключен по итогам состоявшегося в мае аукциона. Работы по демонтажу домов, хозяйственных построек, вывозу строительного мусора необходимо было завершить до 2 июля.

Подрядчик не выполнил взятых обязательств, контракт с ним был расторгнут, при этом городской бюджет не понес расходов.

Информация об организации, не выполнившей договорные обязательства, была передана в УФАС по  Карелии. Специалисты антимонопольной службы приняли решение о внесении ООО "Изумруд" в реестр недобросовестных поставщиков.

В настоящее время готовится повторное проведение аукциона на снос аварийных домов и хозяйственных построек по адресам: ул. Локомотивная, 19, ул. Луначарского, 34, ул. Ригачина, 38, ул. Халтурина, 3А, пер. Чапаева, 6, ул. Чапаева, 2.

Завершение всех работ запланировано на ноябрь.

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