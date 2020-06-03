Наказание за нарушение обеденного "тихого часа" предлагают ввести в Карелии

Депутаты парламента Карелии рассмотрят инициативу ввести административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан днем в обеденное время.

Это следует из проекта повестки комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии.

Речь идет о "возможности внесения изменений в статью 2.1 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя с 13 до 15 часов", говорится в проекте повестки комитета.

Что говорится в действующем "законе о тишине", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".