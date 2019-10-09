Налог на мотоциклы в Карелии увеличится второй раз за три года

Комитет по бюджету и налогам парламента Карелии сегодня проголосовал за повышение транспортного налога на мотоциклы мощностью от 35 л.с., но рост будет не таким резким, как предлагало правительство.

Согласно законопроекту, планировалось повысить налог с 30 до 50 рублей. Против этого выступили представители мотодвижения "Ночные волки". В результате, депутаты решили внести поправку в проект закона.

На сколько вырастет налог, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".