Налог по кадастровой стоимости в Карелии будут начислять на гаражи и садовые дома

Парламент Карелии приступил к работе над внесением изменений в законодательство, согласно которым налог на дачные дома, хозпостройки и ряд других видов имущества физлиц будет начисляться исходя из кадастровой стоимости.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия".

К видам объектов, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости, будут дополнительно отнесены гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, жилые строения, садовые дома, хозпостройки, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС. В чем отличие такого способа определения налоговой базы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".