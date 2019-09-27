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Новости. Экономика
09:55, 27 Сентября 2019
фото: © Виталий Невар/ТАСС

Налоговая служба Карелии объяснила правила бесплатной электронной регистрации бизнеса

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Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия подготовило разъяснения к федеральному закону об отмене госпошлины при электронной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С 1 января 2019 года государственная регистрация осуществляется бесплатно при подаче документов в электронном виде.

Зарегистрироваться можно через официальный сайт ФНС России и Единый портал государственных и муниципальных услуг – если есть, так называется "усиленная квалифицированная электронная подпись" (УКЭП).

Подробнее читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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