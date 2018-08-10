Налоговая служба пообещала не блокировать счета граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сможет замораживать счета предпринимателей, которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам — соответствующий закон вступит в силу 30 августа.

Однако эта мера не коснется обычных граждан, передает "Коммерсантъ".

"Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось", — сообщили в налоговой. Так ФНС прокомментировала появившиеся в соцсетях слухи о том, что налоговики будут блокировать счета физлиц, не представивших декларацию о доходах.

Налоговики уже сейчас могут замораживать счета работодателей, если они вовремя не предоставили декларации по подоходному налогу. Новые поправки в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с 30 августа, распространяет подобные меры на предпринимателей, которые не подали в налоговую расчет по страховым взносам.