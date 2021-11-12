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Налоговая служба предупредила, что легко вычислит каждого, кто нелегально сдает жилье в аренду

Новости. Общество
16:11, 23 Ноября 2021
фото: © Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Гражданам РФ не стоит рисковать с нелегальной сдачей квартир в аренду, поскольку налоговые органы быстро выявляют таких нарушителей.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.

«Мне кажется, здесь важно говорить о другом: режим налога на профессиональный доход, добровольный режим, был сделан специально для таких случаев. Серьезно, 4% от дохода — это не та сумма, ради которой стоит рисковать многим, сдавая квартиру в аренду. По-моему, это достаточно удобный и подтвержденный пользователями режим», — сказал Егоров.

По его словам, 90% съема жилья осуществляется через рекламу в интернете, поэтому налоговая служба легко выявляет нарушения законодательства. «Это не самый сложный ресурс для доступа, для того чтобы мы идентифицировали эту аренду», — пояснил глава ФНС.

По его словам, налоговым режимом для самозанятых пользуются уже порядка 3,5 млн россиян. Механизм довольно прост в использовании, подключение к нему занимает три минуты, подчеркнул он.

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Комментарии

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Саныч
2021-11-23 18:45:12
Квартира в собственности, какие еще налоги? А если я пальто в аренду сдам - тоже налоги платить? Муть.
zanoza
2021-11-23 17:33:36
Пустые слова все эти заявления. Вычисляются единицы, да и то сложно доказать факт сдачи помещения.
Hовый
2021-11-23 16:42:06
Не смешите кирова кота. Выиаслят они... У меня в подъезде минимум пять штук таких.
кир
2021-11-23 16:29:01
Чего годами нелегально сдают жильё? Даже тетка, которая уехала лет 15 назад в страну с таким же климатом, даже в избирательных списках была. :)
Гость
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