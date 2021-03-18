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Налоговая служба зафиксировала резкий рост числа миллионеров в Карелии

Новости. Общество
10:51, 19 Марта 2021
фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Количество жителей Карелии с ежемесячным официальным доходом не менее 1 млн рублей в год выросло на 14,5%.

Это следует из данных налоговой службы об итогах декларационной кампании за 2020 год, когда жители республики отчитывались о доходах, полученных в 2019 году.

Более 5,5 тысяч налогоплательщиков задекларировали годовой доход в размере от 1 до 10 млн рублей. По сравнению с 2018 годом, их число выросло на 12,5%.

Еще 74 жителя республики получили официальный доход на сумму от 10 до 100 млн рублей. За год количество таких налогоплательщиков выросло на 12%.

Но есть и такие, кто заработал еще больше - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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gaudealis
2021-03-19 11:31:59
1 млн рублей — это чуть больше, чем 11 тыс. евро.
В Европе многие высококвалифицированные специалисты зарабатывают примерно такую сумму каждый месяц.
У нас же это размер годового дохода, который считается "очень высоким".
5,5 налогоплательщиков с доходом свыше 1 млн рублей — это менее 1% населения республики. Офигенно много, да.
Здорово "встали с колен", ничего не скажешь. Браво великому стратегу-многоходовочнику.
gaudealis
2021-03-19 11:51:07
*5,5 тысяч налогоплательщиков
Off
2021-03-19 11:29:40
...и как правило ,это родственники чиновников.
кир
2021-03-19 11:27:30
Давидка с оффом завидуют черной завистью.
Гость
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