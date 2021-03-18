Налоговая служба зафиксировала резкий рост числа миллионеров в Карелии

Количество жителей Карелии с ежемесячным официальным доходом не менее 1 млн рублей в год выросло на 14,5%.

Это следует из данных налоговой службы об итогах декларационной кампании за 2020 год, когда жители республики отчитывались о доходах, полученных в 2019 году.

Более 5,5 тысяч налогоплательщиков задекларировали годовой доход в размере от 1 до 10 млн рублей. По сравнению с 2018 годом, их число выросло на 12,5%. Еще 74 жителя республики получили официальный доход на сумму от 10 до 100 млн рублей. За год количество таких налогоплательщиков выросло на 12%. Но есть и такие, кто заработал еще больше - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".