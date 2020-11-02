Налоговая вернет до 120 тыс. рублей тем, кто занимается спортом

Законопроект о вычете НДФЛ для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, внесли в Госдуму.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами, не превышающей 120 тысяч рублей в год", — говорится в сообщении.

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