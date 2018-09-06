12:48, 06 Сентября 2018
Налоговики требуют 55 млн рублей с находящегося в банкротстве тракторного завода в Карелии
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Суд включил требования ФНС в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Онежский тракторный завод", в отношении которого введена процедура банкротства.
В Арбитражный суд Карелии поступило заявление от федеральной налоговой службы Карелии об установлении и включении в реестр требований кредиторов ООО "Онежский тракторный завод" требования в размере 55 млн 172 тыс. 218,36 руб.
Суд посчитал, что требование Федеральной налоговой службы следует признать обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов ООО "ОТЗ".
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