Налоговики требуют 55 млн рублей с находящегося в банкротстве тракторного завода в Карелии

Суд включил требования ФНС в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Онежский тракторный завод", в отношении которого введена процедура банкротства.

В Арбитражный суд Карелии поступило заявление от федеральной налоговой службы Карелии об установлении и включении в реестр требований кредиторов ООО "Онежский тракторный завод" требования в размере 55 млн 172 тыс. 218,36 руб.

Суд посчитал, что требование Федеральной налоговой службы следует признать обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов ООО "ОТЗ".

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