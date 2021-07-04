Налоговые декларации при продаже недорогой недвижимости больше не нужны

Владельцам недвижимости больше не надо подавать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир и комнат, если доход от нее не превысил миллиона рублей в год.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подписал президент России Владимир Путин.

«Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации сумму доходов от продажи недвижимого имущества», — сообщается документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. К такому имуществу относятся жилые дома, квартиры, комнаты, включая приватизированные, садовые дома или земельные участков или доли в указанном имуществе.

Декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно, если сумма, полученная от продажи недвижимости, не выше налогового вычета — миллиона рублей.

В каких еще случаях больше не нужны декларации, читайте в интренет-газете «Вести Карелии».