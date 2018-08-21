Налоговые поступления в бюджет Карелии выросли на четверть

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В консолидированный бюджет Карелии за 7 месяцев поступило 17 млрд рублей налоговых доходов.
Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минфина республики, объем налоговых поступлений сформирован организациями транспорта, торговли, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, государственного управления, электроэнергетики, бюджетной сферы и финансово-кредитными учреждениями, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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