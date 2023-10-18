Налоговые вычеты пообещали предприятиям Карелии за помощь колледжам и техникумам

Организации, которые вкладывают средства в колледжи, смогут получить вычет по налогу на прибыль.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, 19 октября депутаты Заксобрания Карелии поддержали его инициативу и внесли изменения в налоговое законодательство.



«Теперь те организации и предприятия, которые вкладывают свои средства в создание мастерских в учреждениях среднего профессионального образования, приобретают оборудование, оснащают лаборатории, смогут получить вычет по налогу на прибыль», — заявил Парфенчиков.



По его словам, это станет дополнительным стимулом для взаимовыгодного сотрудничества работодателей и учебных заведений. И в итоге сделает более эффективной работу по подготовке кадров для экономики республики.