Налоговый режим для самозанятых в Карелии: кому выгоден эксперимент

Минфин Карелии сообщил о преимуществах налогового режима для самозанятых граждан, а также разъяснил ограничения в его использовании.

Парламент республики 21 мая поддержал законопроект о введении в Карелии экспериментального налогового режима для самозанятых. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. При этом сама форма взаимодействия с налоговиками упрощена и сводится к администрированию процесса через специальное мобильное приложение. В Карелии режим начинает действовать с первого июля. Минфин региона разъяснил нюансы налогового эксперимента.

Как сообщают в пресс-службе министерства, профессиональный доход - это прибыль физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. Такой деятельностью занимаются, например, те, кто оказывает различные услуги — репетиторы, няни, косметологи, бухгалтеры и так далее.

Как будет работать режим для самозанятых граждан в республике - в тексте "Вестей Карелии".