«Нам недалеко ехать»: водителя в Петрозаводске оштрафовали за непристегнутого ребенка

В ходе рейда около Университетского лицея в Петрозаводске водитель, нарушивший правила перевозки детей в автомобиле, получил штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром инспекторы ДПС контролировали соблюдение правил перевозки детей личным транспортом вблизи Университетского лицея. В ходе мероприятия сотрудники пресекли одно из нарушений: 8-летнего ребенка не пристегнули ремнем безопасности на заднем сиденье автомобиля.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

По словам инспекторов, водители часто оправдываются, что «Только отстегнулся», «Нам недалеко ехать», «Не знал, что сзади надо пристегивать пассажиров», а между тем, такие нарушения на трассе приводят к трагическим последствиям.

В госавтоинспекции напомнили, что в 2021 году 10 детей стали участниками дорожно-транспортных происшествиях в качестве пассажиров, получили травмы различной степени тяжести. Все пассажиры перевозились в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.