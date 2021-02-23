По итогам встречи с лидером КПРФ в Карелии Евгением Ульяновым участники потребовали возвращения прямых выборов мэра Петрозаводска.

В Петрозаводске на площади Ленина накануне прошла встреча лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями. Представители МВД предупредили депутата о возможных нарушениях закона на встрече, попросили их не допускать, однако препятствовать диалогу не стали.

В результате собравшиеся смогли рассказать о проблемах, которые их волнуют, и высказать свое отношение к ситуации в городе, республике и стране. Разговор получился откровенным и жестким: ни лютый мороз, ни запреты не остановили тех, кто решился высказаться.

Одной из главных политических тем на встрече стало требование возвращения прямых выборов глав городов и районов Карелии. Напомним, что Евгений Ульянов как депутат Заксобрания инициировал такую поправку в Конституцию Карелии, однако единороссы ее заблокировали.

"Глава Петрозаводска должен избираться всенародно и быть подконтролен жителям. Нам нужен мэр, а не сити-менеджер!", - говорится в обращении к властям, которое приняли по итогам встречи.

Подробнее о встрече и высказанных на ней требованиях читайте в нашем репортаже.