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"Нам нужен мэр, а не сити-менеджер!"

Новости. Политика
10:41, 24 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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По итогам встречи с лидером КПРФ в Карелии Евгением Ульяновым участники потребовали возвращения прямых выборов мэра Петрозаводска.

В Петрозаводске на площади Ленина накануне прошла встреча лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями. Представители МВД предупредили депутата о возможных нарушениях закона на встрече, попросили их не допускать, однако препятствовать диалогу не стали.

В результате собравшиеся смогли рассказать о проблемах, которые их волнуют, и высказать свое отношение к ситуации в городе, республике и стране. Разговор получился откровенным и жестким: ни лютый мороз, ни запреты не остановили тех, кто решился высказаться.

Одной из главных политических тем на встрече стало требование возвращения прямых выборов глав городов и районов Карелии. Напомним, что Евгений Ульянов как депутат Заксобрания инициировал такую поправку в Конституцию Карелии, однако единороссы ее заблокировали.

"Глава Петрозаводска должен избираться всенародно и быть подконтролен жителям. Нам нужен мэр, а не сити-менеджер!", - говорится в обращении к властям, которое приняли по итогам встречи.

Подробнее о встрече и высказанных на ней требованиях читайте в нашем репортаже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-24 11:28:30
Полагаю, что в качестве протеста многие жители республики согласны перенести памятник Петру на историческую родину - круглую площадь. А мэрами мы сыты по горло с ихними теми самыми мерседесами и пятничными видео отчетами.
David.
2021-02-24 11:48:15
однозначно, Орк выдал экспертное заключение. Молодец, можешь замахнуть стакан!
кир
2021-02-24 12:26:51
давидка просто дурак-бездельник в халате, выданном на работе.
David.
2021-02-24 12:43:29
кир, молодец! Нужно повторить, замахни второй, на "вторую ногу". :)
врунофф
2021-02-24 11:09:31
Потребовали они. :) Мальчик с бирочкой на шее.
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