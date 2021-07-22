Наряд ДПС в Карелии задержал вышедшего из леса водителя и нашел в его машине наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района задержали водителя, чье поведение вызвало у них подозрение, в его автомобиле обнаружен синтетический наркотик.

Об этом сообщили в районном подразделении полиции.

Наряд ДПС во время патрулирования заметил припаркованный на обочине автомобиль. Спустя несколько минут из леса вышел молодой человек, сел в машину и направился в сторону Петрозаводска. Поведение водителя вызвало подозрение у инспекторов. Они остановили автомобиль. Водитель по видимым признакам находился в состоянии опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование.

Полицейские провели досмотр машины и на коврике заднего сидения обнаружили пакет со свертком, где находилось вещество белого цвета.



На место выехала следственно-оперативная группа полиции. По заключению эксперта, изъятое вещество — синтетический наркотик весом 0,46 граммов. Водитель, 33-летний петрозаводчанин, признал свою вину и рассказал полицейским, что заказал наркотик в незаконном интернет-магазине, оплатил товар, после чего получил данные о месте тайника.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотического средства.



Если медицинское освидетельствование покажет, что водитель сел за руль в наркотическом опьянении, он будет привлечен к ответственности еще и за это правонарушение.