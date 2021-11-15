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Наркодилера из Петрозаводска поймали в Архангельской области

Новости. Криминал
13:41, 17 Декабря 2021
фото: © СУ СК РФ по Республике Карелия / ВК

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Суд в Архангельской области вынес обвинительный приговор 32-летней жительнице Карелии за два эпизода покушения на сбыт наркотиков.

Об этом сообщает «МК Архангельск».

В апреле этого года она прибыла из Петрозаводска в Котлас, чтобы сбывать наркотики совместно с другими людьми. Для этого она нашла съёмную квартиру для проживания и фасовки наркотиков. После получения крупной оптовой партии в мае этого года злоумышленница оборудовала на территории города тайники, где в общей сумме оказалось 66 граммов запрещённых веществ.

На следующий день при получении очередной оптовой партии наркотиков массой 250 граммов торговку поймали сотрудники полиции. Свою вину задержанная признала, приговором суда ей назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы. В отношении её пособников уголовное дело выделено в отдельное производство.

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