Наркодилера-конспиратора задержали на въезде в Петрозаводск (ВИДЕО)

Злоумышленник вез в машине три грамма кокаина и 300 граммов марихуаны, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводские наркополицейские установили, что один из горожан постоянно возит запрещенные вещества в столицу Карелии. Он тщательно конспирировался и отбирал клиентов.

Ими становились только хорошие знакомые, а зелье передавалось исключительно из рук в руки.

37-летнего подозреваемого задержали при очередной поставке из Ленинградской области в нашу республику. На въезде в Петрозаводск его автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции, при досмотре машины нашли подозрительные свертки.



Экспертиза показала, что в них были три грамма кокаина и 300 граммов марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии, сообщили в республиканском МВД.