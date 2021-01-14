Нарколог назвал наиболее лёгкий способ бросить курить

Избавиться от никотиновой зависимости поможет замена вредной привычки здоровыми.

Курение отчасти представляет собой ритуал, который человек привык совершать в определённой обстановке — сразу после пробуждения, приёма пищи или по дороге на работу. В эти моменты следует выпивать стакан воды, съедать яблоко или рассасывать леденец. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал нарколог и психиатр Алексей Казанцев.

Введение новых привычек в жизнь поможет избавиться от физиологической зависимости примерно за 28 дней, отмечает специалист. А вот бороться с психологической зависимостью бывший курильщик может до восьми месяцев.

Возможны также и другие виды заместительной терапии — к примеру, таблетки и пластыри, которые содержат никотин. Через некоторое время после их использования у человека действительно пропадает привычка курить, поясняет нарколог.

"Иногда врачи назначают зависимым от курения аверсивные препараты. Человек, который их принимает, сталкивается со стойким отвращением к табаку. В частности, с тошнотой и рвотой при закуривании сигареты. Ещё один достаточно действенный способ избавиться от никотиновой зависимости — иглорефлексотерапия. В рамках этого метода лечения специалист воздействует на биологически активные точки тела человека", — пояснил Казанцев.

Как ранее писал NEWS.ru, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Дёмин рассказал о влиянии курения на течение COVID-19. По его словам, когда человек курит, то ему кажется, что он здоров. Однако в это время функциональные резервы его организма резко снижаются. При этом когда организм нагружается ещё и вирусной болезнью типа COVID-19, тогда уже "видно дно".