Наркоторговец из Карелии бегал по лесам от колонии в течение 9 лет

В Санкт-Петербурге задержали жителя Карелии, приговоренного к 8 годам лишения свободы в 2010 году.

Мужчина скрылся от правоохранительных органов до вынесения приговора 9 лет назад и почти все это время прятался в лесах, сообщает "Мойка78" со ссылкой на управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2010 году он получил 8 лет колонии строгого режима за 7 эпизодов продажи запрещенных веществ.

В начале нынешней недели оперативные сотрудники розыска УФСИН сообщили, что беглец может находиться в северной столице. Вскоре после этого его нашли и задержали на станции техобслуживания, где он работал автомехаником.

"В настоящее время беглеца заключили под стражу. В скором времени его этапируют в исправительную колонию", - пишет "Мойка78".