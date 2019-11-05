"Царь-пирог" соорудили в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

В понедельник, 4 ноября, на площади Кирова состоялся праздник "Марьяне" в честь Дня народного единства.

В традиционный осенний праздник горожане и гости Петрозаводска посетили фестиваль варенья, конкурс костюмов "Ягода-2019", сплясали в большой карельской крууге, послушали выступления творческих коллективов "Петровская слобода", "Карьяла", "Гармония", "Северное сияние", "Катюша" и "Киндасовские мужики".

Шеф-повар Антон Калинин приготовил котел фирменного варенья, а участники кулинарного конкурса составили из своих творений "Царь-пирог".

На площади Кирова работали тематические фотозоны, а также шатер-резиденция туристических брендов города – Марьяне и Борея.

Смотрите фото и видео с праздника.

Ранее мэрия сообщила, что хозяйка праздника красавица Марьяне передала корзину снежной клюквы богу северного ветра Борею.