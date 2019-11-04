Народное гулянье "Марьяне" прошло в Петрозаводске (ФОТО)

Тысячи горожан и гостей Петрозаводска собрались сегодня на празднике «Марьяне», приуроченном ко Дню народного единства.

Как сообщает сайт мэрии Петрозаводска, гости праздника кружили хороводы, дегустировали пироги и варенья, демонстрировали ягодные наряды и веселились. А хозяйка праздника красавица Марьяне передала корзину снежной клюквы богу северного ветра Борею.

Собравшихся на торжестве поздравила мэр карельской столицы Ирина Мирошник.

"Я всех вас от всей души поздравляю с государственным праздником Российской Федерации – Днем народного единства. Очень много народов и национальностей живет на территории города, но всех объединяет одно – любовь к нашей Отчизне, к великой России, любовь к Карелии и любовь к малой родине – городу Петрозаводску", - сказала Мирошник.

Праздник "Марьяне" ранее был объявлен новым брендом Карелии.