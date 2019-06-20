Новый бренд Карелии представят в День Петрозаводска

"Марьяне" - ягодная красавица – стала новым туристическим брендом карельской столицы, сообщает мэрия.

В рамках празднования Дня города Петрозаводский информационно-культурный центр приглашает жителей и гостей города в "Кладовую Марьяне".

Презентация б начнется 29 июня в 12.00 на Советской площади (набережная Онежского озера).

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению сувенира "Ягодка", сфотографироваться на троне Марьяне, а также отправить эксклюзивную открытку в любую часть света. Сама Марьяне будет принимать гостей с 13.30.

Помимо этого, на площадке состоится презентация каталога летних путешествий, специалисты центра предоставят всю необходимую информацию о турах и возможностях летнего отдыха в Петрозаводске и Карелии. Всех посетителей ждут эксклюзивные сувениры.