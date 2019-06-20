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Новости. Общество
13:08, 20 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Новый бренд Карелии представят в День Петрозаводска

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"Марьяне" - ягодная красавица – стала новым туристическим брендом карельской столицы, сообщает мэрия.

В рамках празднования Дня города Петрозаводский информационно-культурный центр приглашает жителей и гостей города в "Кладовую Марьяне".

Презентация б начнется 29 июня в 12.00 на Советской площади (набережная Онежского озера).

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению сувенира "Ягодка", сфотографироваться на троне Марьяне, а также отправить эксклюзивную открытку в любую часть света. Сама Марьяне будет принимать гостей с 13.30.

Помимо этого, на площадке состоится презентация каталога летних путешествий, специалисты центра предоставят всю необходимую информацию о турах и возможностях летнего отдыха в Петрозаводске и Карелии. Всех посетителей ждут эксклюзивные сувениры.

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Комментарии

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Juniper59
2019-06-20 14:10:30
В слове "бренд" "Н" лишняя.
Саныч
2019-06-20 13:21:42
С каких пор? ))
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