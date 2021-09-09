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Народным дружинникам подарили часы за охрану порядка в поселке Карелии

Новости. Общество
13:32, 14 Сентября 2021
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БНа

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В Пудоже ценными подарками наградили народных дружинников, наиболее активно участвовавших в охране общественного порядка в 2020 году, сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В Пудоже 10 сентября Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения вручил ценные подарки членам добровольной народной дружины, сформированной на территории Кривецкого сельского поселения Пудожского района, наиболее активно участвовавших в охране общественного порядка в 2020 году.

Награждение было проведено в торжественной обстановке. Кандидатуры для награждения были согласованы с ОМВД России по Пудожскому району.

Награжденные являются членами народной дружины с 2015 года, в 2020 году оба отработали более десяти человеко-смен, в ходе которых привлекались к участию в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

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