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Водитель в Карелии сделал фальшивую видеозапись, чтобы не платить штраф в тысячу рублей

Новости. Общество
15:34, 07 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Michal Staniewski
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В Пудоже водитель предоставил в суд фальшивую видеозапись, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД, сообщили в Пудожском районном суде.

В Пудоже сотрудники ГИБДД оштрафовали жителя Карелии за непристегнутый ремень безопасности  на 1 тысячу рублей.

Водитель обжаловал данное постановление и представил видеозапись с видеорегистратора из салона своего автомобиля, где видно, что водитель был пристегнут в момент проезда мимо сотрудников ДПС, в связи с чем просил постановление отменить.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД предоставили суду видеозаписи с видеорегистратора на служебном транспорте и с видеокамеры, расположенной на форме сотрудника.

Была проведена экспертиза. Специалист пришел к выводу, что события на регистраторе нарушителя, по сюжету, по времени и месту не совпадают с событиями на регистраторе патрульного автомобиля.

Суд решил, что штраф водителю все же заплатить придется.

Решение не вступило в законную силу.

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Комментарии

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кир
2020-10-07 16:22:41
В этом случае сумма штрафа должна составить сто тысяч рублей. За враньё.
Бездельник
2020-10-07 15:55:01
Коль владеет автомобилем, значит 1000 руб. эта не та сумма из-за которой стоит так напрягаться и подделывать видеозапись. :)
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