Водитель в Карелии сделал фальшивую видеозапись, чтобы не платить штраф в тысячу рублей

В Пудоже водитель предоставил в суд фальшивую видеозапись, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД, сообщили в Пудожском районном суде.

В Пудоже сотрудники ГИБДД оштрафовали жителя Карелии за непристегнутый ремень безопасности на 1 тысячу рублей.

Водитель обжаловал данное постановление и представил видеозапись с видеорегистратора из салона своего автомобиля, где видно, что водитель был пристегнут в момент проезда мимо сотрудников ДПС, в связи с чем просил постановление отменить.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД предоставили суду видеозаписи с видеорегистратора на служебном транспорте и с видеокамеры, расположенной на форме сотрудника.

Была проведена экспертиза. Специалист пришел к выводу, что события на регистраторе нарушителя, по сюжету, по времени и месту не совпадают с событиями на регистраторе патрульного автомобиля.

Суд решил, что штраф водителю все же заплатить придется.

Решение не вступило в законную силу.