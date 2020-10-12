Нарушитель в Карелии пытался уплыть от сотрудников ГИБДД

В Сортавале сотрудники ГИБДД выловили в реке водителя-нарушителя, сообщается на сайте районной администрации.

В минувший понедельник, 12 октября, в Сортавале произошло дорожно-транспортное происшествие в районе городского стадиона.

В результате аварии автомобиль Ford съехал в реку Вакко. Водитель, управлявший автомобилем, скрываясь от преследования, пытался уплыть по реке, но был задержан сотрудниками ОГИБДД Сортавалы на берегу.

"В результате ДТП поврежден кабель АО "ПСК". По словам очевидцев, водитель был пьян. Автомобиль эвакуирован из реки силами спецтехники МЧС. Пострадавших нет", - уточняется в паблике администрации Сортавальского района.