890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса
Сегодня 09:20
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась"
Новое
Сегодня 11:55
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего 6
12.10.2020 14:04
Аварийный мост в Петрозаводске полностью закрыли 7
12.10.2020 14:57
Около 25 сотрудников БСМП Петрозаводска заразились коронавирусом 19
12.10.2020 16:41

Нарушитель в Карелии пытался уплыть от сотрудников ГИБДД

Новости. Происшествия
10:29, 13 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Администрация Сортавальского поселения"
Загрузка...

В Сортавале сотрудники ГИБДД выловили в реке водителя-нарушителя, сообщается на сайте районной администрации.

В минувший понедельник, 12 октября, в Сортавале произошло дорожно-транспортное происшествие в районе городского стадиона.

В результате аварии автомобиль Ford съехал в реку Вакко. Водитель, управлявший автомобилем, скрываясь от преследования, пытался уплыть по реке, но был задержан сотрудниками ОГИБДД Сортавалы на берегу.

"В результате ДТП поврежден кабель АО "ПСК". По словам очевидцев, водитель был пьян. Автомобиль эвакуирован из реки силами спецтехники МЧС. Пострадавших нет", - уточняется в паблике администрации Сортавальского района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старый чел
2020-10-13 10:57:43
Ладно хоть не утонул....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
06.10.2020, 11:19
Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

12.10.2020 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась"
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 3
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»