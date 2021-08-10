Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД на Валааме в Карелии

Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения на Валааме, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на острове Валаам 63-летний водителя автобуса Mercedes-Benz Sprinter, который двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

В отношении водителя составлены материалы об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Решение будет принято на административной комиссии.

Ранее на дороге в Карелии произошло столкновение большегрузов, в результате которого одному из водителей потребовалась помощь медиков.