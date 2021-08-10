Два тягача не поделили трассу в Карелии (ФОТО)

На дороге в Карелии произошло столкновение большегрузов, в результате которого одному из водителей потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло во вторник, десятого августа, в Прионежском районе, сообщает Госавтоинспекция.

В 17:30 на 448 км. + 350 м. федеральной автодороги «Кола» 36-летний водитель тягача «Volvo» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ещё одним тягачом «Volvo».

В результате ДТП водителю первого тягача потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

На сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы фото с места аварии. Там же описаны подробности ДТП.

«После встречного касательного столкновения (передним левым крылом — задней стороной самосвального прицепа слева) двигающаяся в сторону Санкт-Петербурга фура выехала в левый по ходу движения кювет и лесополосу», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что в Карелии жительница Петербурга с младенцем в салоне попала в аварию на трассе.