В Карелии жительница Петербурга с младенцем в салоне попала в аварию на трассе

Женщина-водитель и двухмесячный ребенок получили травмы после ДТП на трассе в Карелии.

Авария произошла во вторник, 10 августа, в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает ГИБДД.

В 11:00 на 605 км. + 140 м. федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 36-летняя жительница Санкт-Петербурга за рулем «Hyundai Getz» съехала с трассы и перевернулась. В ее салоне находилась двухмесячная девочка.

Травмы получили водитель и ребенок. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка за рулем протаранила 74-летнюю велосипедистку.