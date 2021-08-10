В Карелии пенсионерка за рулем протаранила 74-летнюю велосипедистку

В республике дорогу не смогли поделить две пожилых дамы, одна из которых получила травмы.

Авария произошла в Лоухском районе во вторник, десятого августа, сообщает ГИБДД.

В 14:50 в районе дома № 45 по улице Советской в поселке Лоухи 63-летняя женщина–водитель на автомобиле «НИВА» при выезде на дорогу с прилегающей территории совершила наезд на 74-летнюю велосипедистку.

Велосипедист получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 6-летнюю велосипедистку на севере Карелии.