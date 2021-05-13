Нарушителю в Петрозаводске придется заплатить штраф за выброшенные на помойку шины – его поймали с поличым

Жители Сулажгоры зафиксировали, как люди выбрасывают шины и строительный мусор на помойку – нарушителей ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

Минприроды Карелии, ГКУ РК «Карелприрода», ООО «Автоспецтранс» неоднократно просило жителей Петрозаводска выбрасывать отходы правильно - в соответствии с законом. Строительные отходы вывозятся по отдельному договору с операторами, автопокрышки можно сдать в ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82.

Однако, несмотря на просьбы и разъяснения ведомств, некоторые контейнерные площадки столицы Карелии продолжают зарастать строительными отходами, ветками и автопокрышками.

Площадки приводятся в порядок за счет бюджетных средств, однако, спустя какое-то время ситуация повторяется.

Минприроды Карелии не только понуждает собственников площадок и виновных лиц убирать отходы на площадке и вокруг нее, но и работает на предупреждение нарушений.

В этом ведомству помогают бдительные граждане и система видеонаблюдения.

Так, жители Сулажгоры сняли фото и видео, на котором видно, как на контейнерную площадку выгружают мешки со строительным мусором. Эта контейнерная площадка – одна из самых проблемных в городе. Нередко проезжающие мимо машины останавливаются, чтобы выбросить там свой мусор, а некоторые даже привозят туда целый прицеп строительных отходов.

Минприроды Карелии получило ответ от правоохранительных органов, собственник автотранспортного средства установлен. Теперь ему грозит административный штраф до две тысячи рублей.

Если вы стали свидетелем незаконного размещения отходов, постарайтесь снять фото или видео, где видно номера машин. Материалы необходимо направить по электронной почте в Министерство природных ресурсов и экологии республики Карелия ecopetr@karelia.ru или в социальной сети «Вконтакте» Министерства.