Реклама на сайте
Прислать новость
Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский завел страницу в соцсети «Вконтакте» 9
13.05.2021 16:41
Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме 24
13.05.2021 16:56
В микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта из-за строительства дороги 1
13.05.2021 15:47
Старинное здание - памятник архитектуры – выставлено на продажу в Карелии 3
13.05.2021 12:03
Оторвитесь от реальности: в Петрозаводске пройдет «Ночь музеев» 1
13.05.2021 18:40

Нарушителю в Петрозаводске придется заплатить штраф за выброшенные на помойку шины – его поймали с поличым

Новости. Происшествия
07:50, 14 Мая 2021
фото: Минприроды Карелии
Загрузка...

Жители Сулажгоры зафиксировали, как люди выбрасывают шины и строительный мусор на помойку – нарушителей ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

Минприроды Карелии, ГКУ РК «Карелприрода», ООО «Автоспецтранс» неоднократно просило жителей Петрозаводска выбрасывать отходы правильно - в соответствии с законом. Строительные отходы вывозятся по отдельному договору с операторами, автопокрышки можно сдать в ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82.

Однако, несмотря на просьбы и разъяснения ведомств, некоторые контейнерные площадки столицы Карелии продолжают зарастать строительными отходами, ветками и автопокрышками.

Площадки приводятся в порядок за счет бюджетных средств, однако, спустя какое-то время ситуация повторяется.
Минприроды Карелии не только понуждает собственников площадок и виновных лиц убирать отходы на площадке и вокруг нее, но и работает на предупреждение нарушений.
В этом ведомству помогают бдительные граждане и система видеонаблюдения.

Так, жители Сулажгоры сняли фото и видео, на котором видно, как на контейнерную площадку выгружают мешки со строительным мусором. Эта контейнерная площадка – одна из самых проблемных в городе. Нередко проезжающие мимо машины останавливаются, чтобы выбросить там свой мусор, а некоторые даже привозят туда целый прицеп строительных отходов.

Минприроды Карелии получило ответ от правоохранительных органов, собственник автотранспортного средства установлен. Теперь ему грозит административный штраф до две тысячи рублей.

Если вы стали свидетелем незаконного размещения отходов, постарайтесь снять фото или видео, где видно номера машин. Материалы необходимо направить по электронной почте в Министерство природных ресурсов и экологии республики Карелия ecopetr@karelia.ru или в социальной сети «Вконтакте» Министерства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Аналитика

13.05.2021 16:15
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
«Заглянуть в будущее». Кондопожский ЦБК сделал первый шаг к будущей глобальной модернизации
13.05.2021 16:14
«Эффект бурления»: чему и как учат в Школе экспорта в Карелии
13.05.2021 14:15
«Число привитых в Карелии непростительно мало, чтобы снизить заболеваемость» 9
13.05.2021 10:15
«Петрозаводск – это «ворота в тайгу» 2
12.05.2021 15:15
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»